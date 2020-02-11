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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

اقتصادى يكشف رسائل مصر للعالم من مؤتمر «إيجبس 2020»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:46 م
عمرو صالح
عمرو صالح
هدير شعراوى
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قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسى، إن مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" يبعث برسالة سياسية للعالم، مفادها أن مصر مركز صناعة قوي للطاقة في الشرق الأوسط.

وأضاف صالح- خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"- أن مؤتمر مصر الدولي للبترول هو تجمع دولي عالمى، خاصة في ظل توترات عالمية بملف الطاقة والغاز، ومنها التحركات التركية الأخيرة غير الحكيمة والتي ضد استقرار المنطقة، وتتم بعقد اتفاقيات شراكة مع حكومة ليبية غير معترف بها بغرض إثارة البلبلة في الشرق الأوسط.

وأشار صالح إلى أن مؤتمر "إيجبس 2020" يتناول ورش عمل مكثفة، منها تمويل الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وهو يعتبر رسالة تأكيدية من مصر بأن تكون الشرق الأوسط منطقة الأمان والتنمية.

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