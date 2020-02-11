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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: قصة يونان النبي توضح كيف يحبنا الله

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:40 م
تواضروس
تواضروس
جرجس صفوت – ماريان رسمي
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "ملخص كتاب"، وجاءت الحلقة والتي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن محبة الله لنا.

وجاء ذلك من كتاب درس في عظة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي قال خلاله إن قصة يونان النبي خير مثل يوضح أن الله يحبنا ويُريدنا، وذلك من خلال عدة عناصر أهمها عنصر الاختيار والإرسال، وطول أناة الله، ورحمته، ونجاح مُهمة الكرازة، ودور الأخرين.

وعلى صعيد أخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم نينوى المعروف بصوم يونان، والذي يستغرق ثلاثة أيام مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن الماكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بفصح العيد يوم الخميس المُقبل.

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