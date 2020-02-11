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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب كورونا.. فاينانشال تايمز: انخفاض المبيعات فى لندن

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:24 م
لندن
لندن
منار أحمد
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انخفضت مبيعات أسواق الأسهم النشطة في المملكة المتحدة بأكثر من 90% الشهر الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا في الصين، مما أدى إلى تدهور حاد في ثقة المستثمرين، فضلًا عن المخاوف من الفيروس.

وسجلت الأسهم المدارة بفعالية تدفقات بلغت 78 مليون جنيه إسترليني فقط في يناير الماضي، بانخفاض 93 في المائة، وفق صحيفة "فاينانشال تايمز"، وشبكة معاملات الصناديق العالمية.

وقال إدوارد جلين، رئيس الأسواق العالمية في "كالاستون": "لقد تراجعت أسواق الأسهم منذ إصابة فيروس كورونا، حيث انخفضت أسعار الأسهم بشكل حاد في ظل توقع نمو عالمي أبطأ".

وفي يناير الماضي، جذبت الأسواق في تدفقات قدرها 206 ملايين جنيه إسترليني في الأسبوعين الأولين من شهر يناير، الأمر الذي انعكس كدليل على تزايد حجم ظهور فيروس كورونا، مما أدى إلى تدفق 128 مليون جنيه إسترليني في النصف الأخير.

وأضاف جلين: "تتحمل الصناديق النشطة عبء البيع في الأوقات التي تكون فيها الثقة ضعيفة".

ونتيجة لذلك، انخفض صافي التدفقات الإجمالية إلى صناديق الأسهم النشطة والسلبية إلى 618 مليون جنيه إسترليني في يناير، بانخفاض 70 في المائة عن 2.1 مليار جنيه إسترليني التي تم جمعها في ديسمبر، عندما أدى فوز بوريس جونسون في الانتخابات العامة الحاسمة إلى زيادة حادة في الأعمال الجديدة من المستثمرين البريطانيين.

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