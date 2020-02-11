محامي متهم بـ«شهيد الشهامة»: عرض مفاجأة بقاعة المحكمة

جهزت محكمة شبين الكوم شاشة لعرض أحداث واقعة قتل محمد راجح و3 آخرين، لمحمود البنا، والتى صرح أحد محامي المتهمين بأنها سوف تفجر مفاجأة ستغير مجرى القضية وسوف يتم الإعلان عنها بعد قليل.وكان قد وصل منذ قليل المتهمين لمقر محكمة شبين الكوم الكلية استعدادا لاستئناف قتلة شهيد الشهامة في وسط تشديدات أمنية مكثفة كما وصل محامين المتهمين وبحضور نضال مندور عن المجنى عليه محمود البنا.وشهد محيط محكمة محكمة استئناف شبين الكوم في المنوفية، تشديدات أمنية، في ثاني جلسات الاستئناف المقدم من محاميّ المتهمين بقتل الطالب محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«شهيد الشهامة»، بناء على الحكم الصادر بـ15 عاما على كل من: محمد أشرف راجح وإسلام عواد ومصطفى محمد، و5 سنوات للمتهم إسلام البخ، في ديسمبر الماضي.