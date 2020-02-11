«هنشوف هتكتب إيه عن مصر».. السيسي يضحك على تعليق أسامة كمال عن «ديلي ميل»

داعب الإعلامي أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ديلي ميل"، الذى كان ضمن حضور مؤتمر "إيجبس 2020"، قائلًا: "عايزين نشوف الديلي ميل هتكتب إيه عن مصر، نتذكر أنهم نشفوا ريقنا أكتر من سنة، وهنشوف هتكتب إيه عن مصر الأيام القادمة وهو موجود في الصف الثالث علشان الناس تشوفه".ومن جهته، ضحك الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث الإعلامي أسامة كمال عن "الديلي ميل".ويناقش المؤتمر موضوعات متنوعة من خلال حلقات نقاشية يشارك فيها كبار المسئولين ورؤساء كبريات الشركات العالمية للبترول، وتتعلق تلك الموضوعات بجهود مصر للتحول لمركز اقليمى للطاقة وتنمية الأنشطة الرئيسية فى الصناعة من بحث واستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020»، في دورته الرابعة، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، تحت شعار «شمال افريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة».ويشارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثًا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا و1600 مشارك و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة. ويضم الحدث فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، إضافة إلى جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميّز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.