سر وجود نسختين مختلفتين من أغنية «مدد مدد»

قالت سحر نوح، ابنة الفنان محمد نوح، في إحدى اللقاءات التلفزيونية، إن أغنية "مدد مدد" الحالية مختلفة عن الأغنية الأصلية التي غناها والدها مع الفنانة صفاء أبو السعود.وقال إبراهيم رضوان، مؤلف الأغنية، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن وجود نسختين ليس لأن أحدهما هو ألفها والأخرى تأليف زكي عمر كما تدعي ابنته، مؤكدًا أنه مؤلف النسختين.وأوضح إبراهيم أن سر وجود نسختين، أن الأغنية الأولى كانت عام 1970 ومدتها 3 دقائق، وبعد حرب أكتوبر عام 1973 طلب الرئيس الراحل محمد أنور السادات أغنية تبدأ بنفس المطلع تتحدث عن سيناء، فتم تعديل الأغنية لتحذف منها المقاطع التي ذكرت فيها الدموع، وحل محلها مقاطع عن الزرع والبناء.