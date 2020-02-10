رجاء الجداوي: «أسوان السينمائي» من أهم التظاهرات الفنية (فيديو)

قالت الفنانة رجاء الجداوي إنَّها تعتبر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة من أهم التظاهرات الفنية في مصر لأنه يركز على قضايا المرأة ويطرحها بشكل مختلف.وأضافت «الجداوي» لـ«الدستور» أنَّ تكريمها في هذه الدورة أسعدها للغاية، مهدية هذا التكريم إلى النجمة الراحلة الفنانة نادية لطفي.وعن إطلالتها خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان، قالت إنَّ فستانها من تصميم هاني البحيري، والذي كثيرًا بالتعاون معه.وانطلقت النسخة الرابعة من المهرجان، الذي تستمر فعالياته حتى 15 فبراير، بحضور كوكبة من نجوم السينما والمسرح من داخل مصر وخارجها.ويشارك في المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.