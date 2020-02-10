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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بقنا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:40 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
قنا: إسلام البكري
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صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه في إطار تنفيذ الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف في إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بواقع 4 حالات تعد بالزراعة بمساحة 6 أفدنة و3 قراريط و18 سهما، وحالة واحدة تعد بالمباني بمساحة 154 مترا مربعا، وذلك من خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا.

وأضاف المحافظ أن إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها منذ بدء الموجة 15 وحتى الآن بلغت 24 حالة تعد بالزراعة بمساحة 300 فدان و12 قيراطا و12 سهما، بالإضافة إلى إزالة 76 حالة تعد بالمباني بمساحة 55116 متر مربع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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