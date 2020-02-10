برلماني سوري: قتلنا جنود أردوغان رسالة لتركيا

أكد زاهر اليوسفي، عضو مجلس الشعب السوري، إن قتل القوات السورية اليوم لـ5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين في إدلب هو رد على اعتداءات الجيش التركى المحتل، والذي يدعم الارهابيين في محافظة إدلب ويحتل مساحات كبيرة من الشمال الشرقي السوري.وأوضح اليوسفي في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجيش السوري أعطى إنذارًا للقوات التركية بأنه إذا حدث أي اعتداء بمراكز الجيش السوري سيتم الرد عليه بقوة.وأضاف عضو النواب السوري "دخل رتل عسكري تركي عبر الحدود التركية السورية إلى محافظة إدلب ورمى القذائف والمدفعية على قواتنا بسراقب الذي تم تحريرها منذ يومين؛ وردًا على ذلك قام الجيش السوري برد قوي على العدوان، وتم قتل خمسة من جنود الأتراك المعتدين، وهذه رسالة إلى الجانب التركي على تدخلها في الشأن السوري ودعمها للإرهابيين".وأعلنت الدفاع التركية في وقت سابق اليوم مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف للجيش السوري بإدلب.