«المركزي» يطرح سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية 7 مليارات جنيه، الطرح الأول 3.750 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، والثاني 3.250 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضًا.