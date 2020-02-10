مفاجأة الأوسكار.. فيلم «PARASITE» يحصد جائزة أفضل مخرج

حصل الفيلم الكوري الجنوبي «PARASITE» على ثالث جائزة له خلال حفل توزيع جوائز النسخة الـ92 التي تقام على مسرح دولبي بهوليوود.وحصل الفيلم من خلال المخرج Bong Joon Ho، على جائزة أفضل مخرج، بعد منافسة كبيرة مع كلا من "مارتين سكورزي، تود فيليبس، سام ميندز، كوينتن تارانتينو".الفيلم قد حصل أيضًا على جائزة أفضل عمل أجنبي، وحصل على أفضل سيناريو.وحصلت النجمة لورا ديرن، ذو الـ 53 عامًا، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «قصة زواج»، فيما نال النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «وانس أبون تايم»، الذي اشترك فيه مع ليوناردو ديكابريو.وحصل فيلم "1917" على الجائزة الثالثة له من خلال حصوله على أفضل تأثيرات بصرية بالحفل.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وأعلنت القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.