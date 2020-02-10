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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جانيل موناى.. مغنية حفل الأوسكار لعام 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:11 ص
جانيل موناى
جانيل موناى
إسلام جمال
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أعلنت الأكاديمية مؤخرًا أن جانيل موناي، ستقدم عرضًا خاصًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.

ووفقًا لما ذكره موقع "Oscar" الخاص بالحفل، فمن المقرر أن تغنى أغاني من ألبومها الذي أطلقته عام 2018، حيث يحتوي الألبوم على أشهر الأغاني مثل "أنا أحب ذلك" و"بيانكى".

وبصرف النظر عن نجاحها فى الموسيقي، فتشتهر جانيل أيضًا بتمثيلها، رغم أنها لم ترشح لجائزة الأوسكار الخاصة بها؛ إلا أنها شاركت في العديد من الأفلام الحائزة على جوائز الأوسكار.

وستقام جوائز الأوسكار الثانية والتسعين يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 على مسرح "Dolby" في هوليوود، وسيتم بثها على الهواء مباشرة على قناة "ABC" في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة، حيث سيتم بث الأوسكار على الهواء مباشرة في أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم.

من هي جانيل موناي؟
مغنية وعارضة أزياء وممثلة أمريكية من مواليد 1 ديسمبر 1985 في كنساس، أصدرت أول ألبوم لها "The ArchAndroid" عام 2010.

وغنت مع فرقة فون أغنية "We are young" والتي احتلت المرتبة الأولى في الولايات المتحدة، وشاركت في فيلم "Hidden Figures" الذي رشح لأوسكار أفضل فيلم عام 2017، كما شاركت في العديد من الأفلام منها "Moonlight Rio 2،The Equalizer".

وكان الممثل المصري رامي مالك قد فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم "Bohemian Rhapsody"، وهو العمل الذي فاز بجائزة أفضل مونتاج ومكساج ومونتاج صوتى، وشارك فيه كل من جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وإيدان جيلن.
جانيل موناى.. مغنية حفل الأوسكار لعام 2020
جانيل موناى.. مغنية حفل الأوسكار لعام 2020

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