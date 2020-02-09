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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الطيار الموقوف لـ محمد رمضان: مكالمة واحدة منك تكفيني (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:44 م
الطيار أشرف أبو اليسر
الطيار أشرف أبو اليسر _ الفنان محمد رمضان
أحلام عبدالرحمن
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قال الطيار أشرف أبو اليسر، قائد الطائرة الموقوف، بسبب نشر الفنان محمد رمضان، لصورة له من داخل كابينة الطائرة على مقعد الطيار المساعد، إنه يريد من الفنان محمد رمضان أو محاميه، الاتصال به لتسوية المسألة.

وأضاف الطيار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «لو كلمني مكالمة واحدة كانت ممكن تكفيني، أتمنى من كل قلبي، إنه يكلمني، ويبقى الموضوع كله خلص، نشوف الأضرار التي حدثت وكيف يمكن تجاوزها».

ولفت إلى أنه لم يقدم أي طلب أو التماس لوزير الطيران، لأن الخطأ في الطيران غير مسموح، مردفًا: «أتمنى يكون فيه التماس لمعالي وزير الطيران، خاصة أن الطائرة ليست مدنية وغير ممكن أن يدخل عليا إرهابي».

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