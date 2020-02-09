خالد أبو بكر عن واقعة الأقصر: «القطارات للبني آدمين مش للحمير»
الأحد 09/فبراير/2020 - 10:57 م
علق الإعلامي خالد أبوبكر على واقعة اصطحاب أحد الركاب بالأقصر حماره داخل قطار نجع حمادي ـ الأقصر قائلًا: "الموضوع مضحك شوية بس مبكي في نفس الوقت"، وتابع ساخرًا "عادة القطارات علشان البني آدمين مش علشان الحمير".
وأضاف أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On E": "إزاي الحمار دخل القطار وفين الناس اللي كانت في المحطة".
وكان قد تم توقيع غرامة قدرها 500 جنيه على مواطن بالأقصر بسبب اصطحابه حماره معه داخل القطار رقم 748.
وأضاف أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On E": "إزاي الحمار دخل القطار وفين الناس اللي كانت في المحطة".
وكان قد تم توقيع غرامة قدرها 500 جنيه على مواطن بالأقصر بسبب اصطحابه حماره معه داخل القطار رقم 748.