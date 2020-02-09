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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبو بكر عن واقعة الأقصر: «القطارات للبني آدمين مش للحمير»

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:57 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
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علق الإعلامي خالد أبوبكر على واقعة اصطحاب أحد الركاب بالأقصر حماره داخل قطار نجع حمادي ـ الأقصر قائلًا: "الموضوع مضحك شوية بس مبكي في نفس الوقت"، وتابع ساخرًا "عادة القطارات علشان البني آدمين مش علشان الحمير".

وأضاف أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On E": "إزاي الحمار دخل القطار وفين الناس اللي كانت في المحطة".

وكان قد تم توقيع غرامة قدرها 500 جنيه على مواطن بالأقصر بسبب اصطحابه حماره معه داخل القطار رقم 748.

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