خالد أبو بكر عن واقعة الأقصر: «القطارات للبني آدمين مش للحمير»

علق الإعلامي خالد أبوبكر على واقعة اصطحاب أحد الركاب بالأقصر حماره داخل قطار نجع حمادي ـ الأقصر قائلًا: "الموضوع مضحك شوية بس مبكي في نفس الوقت"، وتابع ساخرًا "عادة القطارات علشان البني آدمين مش علشان الحمير".وأضاف أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On E": "إزاي الحمار دخل القطار وفين الناس اللي كانت في المحطة".وكان قد تم توقيع غرامة قدرها 500 جنيه على مواطن بالأقصر بسبب اصطحابه حماره معه داخل القطار رقم 748.