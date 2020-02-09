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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الزراعة» تكشف خطة مواجهة الجراد

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:18 م
الجراد
الجراد
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك توجيهات وزارية بضرورة وجود متابعة يومية لأسراب الجراد، بالإضافة إلى ضرورة وجود تقرير يرفع لوزير الزراعة يوميًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المُذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الوزارة حريصة على تأمين الحدود المصرية لمنع دخول أسراب الجراد الصحراوي إلى داخل مصر، فضلًا عن أنهم يرفعون درجة الاستعداد لمواجهة أي حدث طارئ.

وأشار متحدث وزارة الزراعة إلى وجود 55 مرصدًا على الحدود المصرية، لرصد أي توافد لأسراب الجراد وإبادتها فورًا.

كما أوضح القرش أن هناك مجموعات من العمال يتابعون الوضع باستمرار لرصد أي تجمعات للجراد، لافتًا إلى أنه تم إمداد كل المراصد المصرية بكافة الإمكانيات المطلوبة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: "الوضع مطمئن، ولم يتم رصد أي تجمعات للجراد"، مشيرًا إلى وجود وحدة متابعة مركزية لمتابعة الوضع، والظروف المناخية للقيام برشات احترازية.

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