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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الطيار الموقوف لـ محمد رمضان: «في بيوت اتقفلت بسببك»

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:22 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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علق الكابتن طيار أشرف أبواليسر، على فصله من وظيفته نهائيًا بسبب التقاط الفنان محمد رمضان صورة داخل كابينة الطائرة بصحبته ونشرها على السوشيال ميديا.

وقال أبواليسر خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج إنه حاول على مدار الخمسة أشهر الماضية الاتصال بالفنان محمد رمضان دون جدوى وذهب إلى مكتبه فلم يجده، ولكن مستشاره القانوني التقاه وأكد له أن الموضوع منتهٍ، وأن رمضان حريص على ألا يخسر الطيار وظيفته بسببه.

وأضاف أنه أوكل الأمر إلى المحامي الخاص به للتواصل مع محمد رمضان، لكن الأخير تواصل معه مرتين فقط ثم تجاهل الرد عليه بعد ذلك حتى الآن.

وتابع أبواليسر أن القانون هو القانون سواء كانت الطائرة كبيرة أو صغيرة، لكن ما حدث أن مساعده استأذن في الدخول للحمام، وفي تلك الأثناء دخل الفنان محمد رمضان إلى كابينة الطائرة وجلس على كرسى المساعد، وقال له: «إنه يستأذن في التقاط صورة لعرضها على ابنه، كصورة شخصية وقعد خد اللقطة»، ولذا لم يعترض كابتن الطائرة تأدبًا منه.

واستطرد الكابتن طيار أبواليسر أنه بعد وصوله إلى الرياض قال للفنان محمد رمضان: "أنت بفعلتك ونشر الصورة قفلت بيوتًا، لأننى أعرف أن الوزارة ستحقق في الواقعة وسيكون هناك عقوبات صارمة".

وأشار إلى أنه له تاريخ كبير في الطيران، معلقًا: "كنت أتمنى أن أخرج بتكريم وليس بإيقاف".

وردًا على اعتذار محمد رمضان ببرنامج "الحكاية" أمس السبت وقوله إنه مستعد لتنفيذ طلبات الطيار، قال أبواليسر إنه يطلب لقاء محمد رمضان، كما يرجو ويلتمس من وزير الطيران مراجعة قراره.

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