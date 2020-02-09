«التضامن»: صرف 8.5 مليار جنيه من معاشات فبراير

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف معاشات شهر فبراير على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات حتى يومها الثامن، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف منذ بداية اليوم الأول حتى أمس السبت عدد 5.66 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 8.50 مليار جنيه.بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 719 ألف حالة بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.41 مليار جنيه، إضافة إلى 2.94 مليون حالة صرف من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.84 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.42 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.65 مليون قائم بالصرف.ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن فبراير من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك، اعتبارًا من بداية أول يوم عمل فى فبراير لما يزيد علي 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.أشارت وزيرة التضامن إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات، وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.