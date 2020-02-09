نشأت الديهي: لازم نقول للحكومة شكرًا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة أو الحكومة عندما تجيد وتنجح في إدارة أزمة ما فإنه يجب علينا وقتها أن نوجه كلمة شكر للحكومة ولا نبخل على الجهات التي بذلت الجهد بكلمة شكر.وأضاف خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "ten": "كنا نعاني من أزمة عدم التنسيق والفشل في إدارة الأزمات، لكن يجب أن نكون منصفين ونقول لمن أجاد متشكرين".وأشار إلى أن هناك جنود مجهولين لا ينتظرون كلمة شكر، معقبًا: "لكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله ولازم نقول للناس متشكرين".وتابع أن إدارة الدولة المصرية الحالية تعمل بجد، وكتاب التاريخ يبقى مفتوحًا لتسجيل الإنجازات التي تحققها الدولة.