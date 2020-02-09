بدون تذكرة.. لحظة استقلال «حمار قنا» قطار الأقصر (فيديو)

حصل "الدستور" على مقطع مصور لواقعة "حمار القطار" والتي ظهر خلالها حمار يزاحم المواطنين داخل القطار رقم ٧٤٨ ركاب القادم من مدينة نجع حمادي بقنا والمتجه للأقصر.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدعو "ا. م. ا" البالغ من العمر 35 عامًا، ومقيم بقرية المريس، معترفًا بممارسته التسول من المواطنين.وأشار إلى أنه تم تحرير محضر حمل رقم ٣١٨٩ أحوال قسم شرطة محطة السكة الحديد بالأقصر، وجار عرض المتهم على النيابة.كان أحد المواطنين ويدعى "ا.م ا "، ومقيم بقرية المريس التابعة لمحافظة الأقصر، القطار رقم 748 ركاب القادم من نجع حمادي بقنا والمتجه إلى الأقصر، من منطقة أبنود بقنا، ومعه حمار اشتراه، وعقب صعوده القطار تصدى له عدد من الكمسارية وطالبوه بالنزول، إلا أنه رفض الانصياع لهم، مهددًا إياهم بأنه سوف يقوم بإلقاء نفسه من القطار خلال تحركه لو أجبروه على إنزال حماره.