الباز يكشف أسرار مذبحة حدائق الأهرام فى «90 دقيقة».. الليلة

يكشف الإعلامي محمد الباز، في برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، في حلقة خاصة، تفاصيل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للزعماء الأفارقة خلال تسليمه رئاسة الاتحاد الإفريقي لجنوب إفريقيا في إثيوبيا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.كما يستعرض الإعلامي محمد الباز، حصاد إنجازات مصر خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي لجنوب إفريقيا، وماذا قدمت لأشقائها من الدول الإفريقية؟، وأهم الاتفاقيات الاقتصادية لتحقيق التطوير والتنمية للقارة.كما يكشف الإعلامي محمد الباز، عن تفاصيل خطة البرلمان البريطاني ضد جماعة الإخوان من خلال تصنيفها كجماعة إرهابية تمارس مخططات عنف وإرهاب في لندن ودول العالم مما يؤثر سلبا على مصادر تمويلهم.ويكشف أسرار مذبحة حدائق الأهرام بعد العثور على 3 جثث لأب وزوجته وطفلتهما، وماذا كشفت التحريات والتحقيقات الأولية للحادث البشع؟.ويستضيف الإعلامي محمد الباز، في حلقة اليوم، الدكتورة أمل زكي عمر نجلة الشاعر الكبير زكي عمر، أشهر زجالي العصر الحديث في مصر، لتكشف كواليس وأسرار رحلة والدها من المنصورة إلى مسارح وشوارع القاهرة وقصة مصرعه غرقا في خليج عدن حينما ألقى بنفسه إلى البحر لينقذ ابنته من الموت.كما تكشف حقيقة سرقة أشعاره وأغانيه من زملائه دون أن ينسبوها له وأشهرها "مدد مدد".