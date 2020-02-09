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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البورصة» تخسر 100 مليون جنيه بنهاية أولى جلسات الأسبوع

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
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أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، معاملات اليوم الأحد على صعود محدود مدفوعة بعمليات شراء طفيف من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 100 مليون جنيه، لينهي تعاملاته عند مستوى 712.5 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق"‘إى جى إكس 30" بنسبة 02. 0%، بما يعادل 2.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 14108 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 25. 0%، بما يعادل 3.24 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1277.69 نقطة، وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها حوالي 469.6 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 125.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 18.4 ألف صفقة بيع وشراء.

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