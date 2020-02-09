«البورصة» تخسر 100 مليون جنيه بنهاية أولى جلسات الأسبوع

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، معاملات اليوم الأحد على صعود محدود مدفوعة بعمليات شراء طفيف من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 100 مليون جنيه، لينهي تعاملاته عند مستوى 712.5 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق"‘إى جى إكس 30" بنسبة 02. 0%، بما يعادل 2.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 14108 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 25. 0%، بما يعادل 3.24 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1277.69 نقطة، وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها حوالي 469.6 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 125.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 18.4 ألف صفقة بيع وشراء.