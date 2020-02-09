رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بدء الدورة العلمية الأولى للهيئة المعاونة بجامعة الأزهر

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:21 م
الدورة العلمية الأولى
الدورة العلمية الأولى
أميرة العناني
طباعة
بدأت فعاليات الدورة العلمية الأولى للهيئة المعاونة بالكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر تحت رعاية
شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، ويشارك بها 371 مدرسًا مساعدًا لفروع الجامعة بنطاق القاهرة الكبرى،، وبحضور قيادات الأزهر وعلمائه.

وقال الدكتور عبد الله سرحان، أمين عام هيئة كبار العلماء، بأن هذه الدورة العلمية تأتي للتأكيد على مواصفات الشخصية الأزهرية التي تتمتع بالتفكير، والمرونة، والاستقلالية، والإيجابية، والتنوع.

وأضاف "سرحان " إن هذه الدورة تأتي انطلاقًا من الخبرات العلمية الوفيرة لدى علماء الأزهر ورجاله، وحرصًا من أعضاء هيئة كبار العلماء على نقل تجاربهم وخبراتهم إلى الشباب من المدرسين المساعدين بجامعة الأزهر، وتأكيدًا على ضرورة الصلة بين التراث والمعاصرة ووفاءً لعلماء الإسلام،ومشايخ الأزهر الشريف، وما أنتجته قراءاتهم من كتب تنير الطريق للسَّلام، وتدعم الاستقرار.

يذكر أن فعاليات الدورة العلمية ستستمر لمدة ثلاثة أشهر وسيتم فيها مناقشة الموضوعات الآتية، و«العقيدة»، و«التفسير»، و«الحديث»، و«الفقه»، و«اللغة العربية» وسيحاضر فيها كوكبة من علماء هيئة كبار العلماء، من أبرزهم الدكتور حسن عبد اللطيف الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، وعضو هيئة كبارالعلماء، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وشيخ المجالس الحديثية عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة،أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتورعبدالفتاح بركة، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور حسن جبر، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العلماء في تخصصات مختلفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ نصف ساعة

عبدالعال لـ رئيس هيئة الرقابة المالية: «شيل إيدك من جيبك»

منذ حوالي 4 ساعات

السيطرة على حريق اندلع بـ5 أفدنة قصب بسوهاج

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أسماء ضحايا «مذبحة حدائق الأهرام»

منذ يومين

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيون قلقون من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

عواض: 14 دولة تشارك فى مهرجان أسوان للفنون والثقافة

الآداب تصدر «أنا تيتوبا» العبدة السوداء التى اتُّهمت بالشعوذة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

محمد المالحي يناقش «50 سنة سينما.. درويش» غدا