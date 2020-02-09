بدء الدورة العلمية الأولى للهيئة المعاونة بجامعة الأزهر

بدأت فعاليات الدورة العلمية الأولى للهيئة المعاونة بالكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر تحت رعايةشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، ويشارك بها 371 مدرسًا مساعدًا لفروع الجامعة بنطاق القاهرة الكبرى،، وبحضور قيادات الأزهر وعلمائه.وقال الدكتور عبد الله سرحان، أمين عام هيئة كبار العلماء، بأن هذه الدورة العلمية تأتي للتأكيد على مواصفات الشخصية الأزهرية التي تتمتع بالتفكير، والمرونة، والاستقلالية، والإيجابية، والتنوع.وأضاف "سرحان " إن هذه الدورة تأتي انطلاقًا من الخبرات العلمية الوفيرة لدى علماء الأزهر ورجاله، وحرصًا من أعضاء هيئة كبار العلماء على نقل تجاربهم وخبراتهم إلى الشباب من المدرسين المساعدين بجامعة الأزهر، وتأكيدًا على ضرورة الصلة بين التراث والمعاصرة ووفاءً لعلماء الإسلام،ومشايخ الأزهر الشريف، وما أنتجته قراءاتهم من كتب تنير الطريق للسَّلام، وتدعم الاستقرار.يذكر أن فعاليات الدورة العلمية ستستمر لمدة ثلاثة أشهر وسيتم فيها مناقشة الموضوعات الآتية، و«العقيدة»، و«التفسير»، و«الحديث»، و«الفقه»، و«اللغة العربية» وسيحاضر فيها كوكبة من علماء هيئة كبار العلماء، من أبرزهم الدكتور حسن عبد اللطيف الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، وعضو هيئة كبارالعلماء، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وشيخ المجالس الحديثية عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة،أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتورعبدالفتاح بركة، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور حسن جبر، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العلماء في تخصصات مختلفة.