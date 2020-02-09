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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عبدالعال» يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:24 م
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، منذ قليل، بعد تأخر قرابة الساعة ونصف الساعة، بسبب اجتماعات اللجان النوعية.

وطالب مقرر الجلسة، الأعضاء بإنهاء الاجتماعات أكثر من مرة حتى يتثنى لرئيس المجلس افتتاح الجلسة، ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

ويناقش المجلس، أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وإرهابين وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار بشأن مشروع قانون مقدم من النائبة فائقة فهيم، وأكثر من 60 نائبا بشأن حماية الآثار وهو القانون رقم 117 لسنة 1983.

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