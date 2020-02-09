«عبدالعال» يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، منذ قليل، بعد تأخر قرابة الساعة ونصف الساعة، بسبب اجتماعات اللجان النوعية.وطالب مقرر الجلسة، الأعضاء بإنهاء الاجتماعات أكثر من مرة حتى يتثنى لرئيس المجلس افتتاح الجلسة، ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.ويناقش المجلس، أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وإرهابين وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار بشأن مشروع قانون مقدم من النائبة فائقة فهيم، وأكثر من 60 نائبا بشأن حماية الآثار وهو القانون رقم 117 لسنة 1983.