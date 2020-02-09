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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أبو الغيط: السيسي قدم إنجازات كثيرة للقارة خلال ترأسه الاتحاد الأفريقي

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:52 ص
أبو الغيط
أبو الغيط
هدير شعراوي
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أعرب الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، عن اعتزازه بالمشاركة في القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، تلبية لدعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، لافتا إلى أنه هذا يعكس الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والحرص على تنمية هذه العلاقة الممتدة.

وتوجه أبو الغيط، خلال كلمته بالقمة الأفريقية المنعقدة حاليا، بأديس أبابا، بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسته الناجحة للاتحاد الأفريقي وعلى الإنجازات الهامة التي حققها الاتحاد تحت قيادته.

وأضاف أبو الغيط، أن أبرز هذه الإنجازات، إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية واعتماد رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي للاتحاد وتنفيذ أركان أجندة 2063 لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة.

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الـ33 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تعقد تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا»، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات ومسؤولي 55 دولة أفريقية وعدد من الشخصيات الدولية البارزة من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريتش.

ويشارك الرئيس السيسي، غدًا الإثنين، في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في إطار القمة الإفريقية.

ويجرى الرئيس السيسي، على هامش مشاركته بالقمة الأفريقية بأديس أبابا، مباحثات مع عدد من الزعماء الأفارقة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



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