مخاوف ألمانية من تأسيس مدارس تركية جديدة لنشر الفكر المتطرف

كشف موقع news4teachers، عن مخاوف ألمانيا من رغبة الحكومة التركية في إنشاء وتأسيس ثلاث مدارس تركية في ألمانيا، حيث تتفاوض أنقرة مع ألمانيا على ثلاث مدارس في ألمانيا، بينما يخشى الكثيرون من أن تكون المدارس مجرد أجندة لتنفيذ طموحات أردوغان.تابع الموقع، هناك العشرات من المدارس الأجنبية في ألمانيا، ولكن عندما تسعى أنقرة جاهدة من أجل ثلاث مؤسسات تركية في هذا البلد، فإن هذا يثير القلق، لقد أثارت حكومة رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية مخاوف بشأن التدخل غير المرغوب فيه في ألمانيا، ولا تزال المفاوضات جارية مع الجمهورية الاتحادية حول إنشاء المدارس في كولونيا وفرانكفورت ماين وبرلين.فيما قال هاسي هليل أوسلوكان، رئيس مركز الدراسات التركية، أنه بالطبع سيكون هناك أيدولوجية معينة في المدارس التركية، وسوف تصبح المدارس تمجيدًا لتركيا وأشار كان، أنه منذ سنوات، تبذل تركيا جهودًا لكسب موطئ قدم في الخارج "أيديولوجيًا وسياسيًا"، وفي الوقت نفسه، يشير أوسلوكان: "بشكل عام، المدارس ليست مكانًا للحياد السياسي - للمدرسة دائمًا تأثير على التلاميذ".يرى كان وهو المتخصص في علم النفس التربوي أنه من المهم أن يكون المعلمون في هذه المدارس مدربين ولا ينبغي أن يكون هناك ولاء أو تبعيات لأعضاء هيئة التدريس في الدولة التركية، وينبغي أن تأخذ الكتب المدرسية منظورًا دوليًا، وليس نشر صورة وطنية تركية.فيما قال إيركان كاراكويون، رئيس مؤسسة التعليم والحوار المرتبطة بجولن، أن أردوغان يريد توسيع نفوذه في أوروبا، وتابع كاركويون، إن المدارس التي ترغب أنقرة في إنشائها في ألمانيا، من أجل أن يكون لأطفال أسر حزب العدالة والتنمية في ألمانيا المدارس التركية التي تعرض الأيدولوجيا التركية.