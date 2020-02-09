الأمم المتحدة تشيد بالتنسيق مع مصر في دعم «رؤية 2030»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حفل المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، والذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة حندوسة، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء".وأشاد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال كلمته في الحفل، بالتنسيق مع الحكومة المصرية لدعم رؤية "مصر2030" وأهداف التنمية المستدامة وقصة نجاح مبادرة "النداء"، وقال إن المبادرة تأتي في قلب مجهودات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للترويج لأهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030" لصعيد مصر، ومن خلال خبراتنا على مدار السنوات الماضية، نؤكد أن هذا هو الوقت لتوسيع نطاق المبادرة وتكرارها في مناطق أخرى، معربا عن تطلعه لشراكات فعالة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية من أجل تحقيق تنمية شاملة في صعيد مصر خاصة في مجالات مثل البنية الأساسية والتعليم والمشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة.وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالاحتفال بمسيرة طويلة من العمل والجهد الشاق في إطار مشروع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، والتي تعد مسيرة مميزة لفريق عمل مميزة بقيادة الدكتورة هبة حندوسة، وقصة نجاح توجت بإطلاق المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة بهدف دعم أنشطة مشروع النداء وضمان استمراريته وذلك عام 2016.وشكرت وزير التعاون الدولي، مكتب برنامج الإمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، على دعمهم المستمر للمشروع كأحد أهم المشروعات لمحاربة الفقر خاصة في الصعيد، معربة عن فخرها لكون وزارة التعاون الدولي شريكة في نجاح مشروع النداء، مؤكدة أن الحكومة المصرية لا تتوانى عن تقديم كامل الدعم والمشاركة في المبادرات والمشروعات التي تهدف لمحاربة الفقر خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.وأشارت، إلى أن المبادرات التنموية المبتكرة التي يقدمها مشروع النداء في قنا وسوهاج والأقصر هي نماذج تستحق الدعم والتشجيع وتساهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، ووزارة التعاون الدولي ستسعى جاهدة لدعم مثل تلك المشروعات الهادفة بالتعاون القوى والمستمر مع شركاء التنمية، لأن مشروع النداء يتبنى نموذجا مميزا بدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتكون أنشطة متكاملة تحقق نتائج مستدامة.وذكرت المشاط، أن مشروع النداء يدعم أجندة مصر التنموية وتم تحديد أنشطة وبرامج مختلفة لخدمة الأولويات الوطنية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة،موضحة أنه من خلال الأنشطة التي تستهدف تمكين المرأة والشباب، استطاع مشروع النداء تدريب 16785 رجل وامرأة في صعيد مصر في مجالات الزراعة وتنمية المهارات الخاصة التي ترتبط بالحرف المصرية، في أكثر من 70 قرية من قرى الصعيد، كما أن المشروع يساهم في 9 أهداف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويتضمن نحو 50 مؤشر من المؤشرات المستخدمة لقياس التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مبادرة النداء تعد قصة نجاح مشروع تنموى بمشاركة جميع الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.وأكدت الدكتورة راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن البرناج يقوم من خلال مشروع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي منذ عام 2012 بالعمل على خلق فرص عمل في صعيد مصر، إذ تمكن "النداء" من تنفيذ تدخلات تنموية عديدة في قرى صعيد مصر وخاصة بمحافظة قنا وبعض القرى بمحافظة الأقصر ومحافظة سوهاج، من خلال بناء مهارات المجتمعات المحلية وتوفير الخدمات للمستفيدين من الشباب والشابات، والتي تتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة".من جهته، ذكر الدكتور ماجد عثمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، أن فلسفة المؤسسة تعتمد على عدة محاور إبرزهم تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وتحويل المجتمعات المحلية إلى مجتمعات حقيقية، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على الارتقاء وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب في صعيد مصر، ونجحت في تنفيذ 45 مشروعا مبتكرا في قطاعات الزراعة والخدمات الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 72 قرية في صعيد مصر معتمدأً على نهج متكامل تماما، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.الجدير بالذكر، أن مشروع "النداء" يعتبر المشروع الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في صعيد مصر، ويستهدف تحسين معيشة النساء والشباب بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في الصعيد، وخلال السنوات الماضية نجح المشروع في قرى محافظات قنا وبعض القرى بمحافظتي الأقصر وسوهاج، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي و10 وزارات و50 من مؤسسات المجتمع المدني.