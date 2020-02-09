رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير التعليم العالي يشهد تخريج دفعة جديدة بالأكاديمية العربية

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:17 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسن كامل
طباعة
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس السبت، احتفال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بتخريج دفعة جديدة من حملة الماجيستير المهني والأكاديمي، من دارسي كلية الدراسات العليا في الإدارة فرع القاهرة، بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية، الدكتورة مني قدري، عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية.
وزير التعليم العالي
وفي كلمته، أعرب وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، عن سعادته بالتواجد لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من حملة الماجيستير والدكتوراة من دارسي كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية، وقال إنه حريص على التواجد مع الاكاديمية التي تملك مكانة متميزة في منظومة التعليم العالي في مصر بشكل كبير، نظرًا للجهود التي تبذلها من أجل تحقيق إضافة للدولة من خلال كوادر بشرية على أعلى مستوى.
وزير التعليم العالي
وأشاد عبد الغفار بفرع الاكاديمية في العلمين، مشيرا إلى أن المدينة الجديدة تعمل طول السنة من خلال الاستدامة والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن مصر في احتياج لكل شخص متعلم ينهل من العلم ما يستطيع، مشيرا إلى أن العلم لا يقف على سن أو مرحلة عمرية، وتابع: "التعليم أصبح مدى الحياة فهو متواصل لا ينقطع".

من ناحيته، رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية بالحضور بقوله: "جئنا نحتفل بتخريج باقة جديدة من هذه العقول المستنيرة واضعين عليها الآمال العريضة من أجل حمل راية العلم ونشر نور المعرفة والتطور في ربوع عالمنا العربي اليوم نحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة، الذين حصلوا على الدرجات العلمية المختلفة إنها ليست النهاية أن يحصل اليوم كل طالب علم على درجة علمية رفيعة، بل إنها البداية".
وزير التعليم العالي
وقال عبدالغفار: "إنها حقا لمدعاة فخر واعتزاز لنا جميعا ان الاكاديمية التي انشئت منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما أصبحت اليوم بحق صرحا علميا شامخا، ومنارة للعلم في مصر والعالم العربي أجمع"، مضيفا أن الأكاديمية لم تكن لتبلغ هذا الشأن العظيم الذي بلغته لولا تضافر جهود المئات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الاكاديمية وطلابها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

منذ ساعتين و 37 دقيقة

«الأرصاد» تحذر المواطنين من عدم استقرار الطقس خلال الأيام المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

منذ حوالي 11 ساعة

نواب بريطانيون يطالبون بطرد الإخوان من بلادهم (فيديو)

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

إنفوجراف

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب.. (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيين قلقون من عدم قدرتهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية

أخطاء شائعة يجب تجنبها داخل المطاعم

أستراليا تختار مغنية البوب مونتين لتمثيلها فى مسابقة «يوروفيجن»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تصدر «القوانين النفسية لتطور الشعوب» بالعربية

«ناشرون» تصدر «اعترافات مخطط أمريكي للحرب النووية»

انطلاق البرنامج التدريبي لـ«فن الكنفاه» بسناري الإسكندرية.. الإثنين

جارثيا لوركا منظرا في «اللعب ونظرية الـ دويندي»