وزير التعليم العالي يشهد تخريج دفعة جديدة بالأكاديمية العربية

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس السبت، احتفال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بتخريج دفعة جديدة من حملة الماجيستير المهني والأكاديمي، من دارسي كلية الدراسات العليا في الإدارة فرع القاهرة، بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية، الدكتورة مني قدري، عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية.

وفي كلمته، أعرب وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، عن سعادته بالتواجد لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من حملة الماجيستير والدكتوراة من دارسي كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية، وقال إنه حريص على التواجد مع الاكاديمية التي تملك مكانة متميزة في منظومة التعليم العالي في مصر بشكل كبير، نظرًا للجهود التي تبذلها من أجل تحقيق إضافة للدولة من خلال كوادر بشرية على أعلى مستوى.





من ناحيته، رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية بالحضور بقوله: "جئنا نحتفل بتخريج باقة جديدة من هذه العقول المستنيرة واضعين عليها الآمال العريضة من أجل حمل راية العلم ونشر نور المعرفة والتطور في ربوع عالمنا العربي اليوم نحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة، الذين حصلوا على الدرجات العلمية المختلفة إنها ليست النهاية أن يحصل اليوم كل طالب علم على درجة علمية رفيعة، بل إنها البداية". وأشاد عبد الغفار بفرع الاكاديمية في العلمين، مشيرا إلى أن المدينة الجديدة تعمل طول السنة من خلال الاستدامة والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن مصر في احتياج لكل شخص متعلم ينهل من العلم ما يستطيع، مشيرا إلى أن العلم لا يقف على سن أو مرحلة عمرية، وتابع: "التعليم أصبح مدى الحياة فهو متواصل لا ينقطع".من ناحيته، رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية بالحضور بقوله: "جئنا نحتفل بتخريج باقة جديدة من هذه العقول المستنيرة واضعين عليها الآمال العريضة من أجل حمل راية العلم ونشر نور المعرفة والتطور في ربوع عالمنا العربي اليوم نحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة، الذين حصلوا على الدرجات العلمية المختلفة إنها ليست النهاية أن يحصل اليوم كل طالب علم على درجة علمية رفيعة، بل إنها البداية".

وقال عبدالغفار: "إنها حقا لمدعاة فخر واعتزاز لنا جميعا ان الاكاديمية التي انشئت منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما أصبحت اليوم بحق صرحا علميا شامخا، ومنارة للعلم في مصر والعالم العربي أجمع"، مضيفا أن الأكاديمية لم تكن لتبلغ هذا الشأن العظيم الذي بلغته لولا تضافر جهود المئات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الاكاديمية وطلابها.