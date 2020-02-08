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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عميدة «طب نيو جيزة»: درجات الحرارة المرتفعة ستقضي على «كورونا»

السبت 08/فبراير/2020 - 08:16 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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تحدت الدكتورة لمياء محسن، عميد كلية طب جامعة نيو جيزة، عن فيروس كورونا الجديد، قائلة إن درجات الحرارة المرتفعة ستقضي على الفيروس، لافتة إلى أنه فيروس ضعيف، وسينتهي مع ارتفاع درجات الحرارة.

ووجهت خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، عددا من النصائح للمواطنين بهدف الوقاية من فيروس كورونا الجديد، مشددة على ضرورة اهتمام المواطنين خاصة الطلاب بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي بالماء والصابون واستعمال المطهرات لأنها تقضي على الميكروب.

كما شددت على ضرورة شرب الطلاب المياه بشكل مستمر، لافتة إلى ضرورة عدم الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة في حالة ارتفاع درجة حرارته، لمنع انتشار العدوى.

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