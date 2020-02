احتفال مفاجئ لـ نادين نجيم بعيد ميلادها في كواليس «2020» (فيديو)

View this post on Instagram

كمية النفاق والتمثيل والكذب بهالفيديو فاقت الحد ، بربكن هاد مجوز وعندو زوجة يحترمها ؟؟؟ بالعقل احسبوها، وانتي نادين على الاقل احترمي اولادك ،هادول الفنانين يلي خربو المجتمع مين اعطاكن الحق تحضنو وتبوسو .خلو التمثيل ع جنب واحترمو الجمهور يلي فيه ناس محافظين ومحترمين . مو كل الناس بلا اخلاق وبلا تربية مثلكن يا فنانين @kosaikhaulii @nadine.nassib.njeim #الوسط_الفني_وكر_دعارة #الوسط_الفني_مزبلة #محتاجين_شرطة_أداب_لمراقبة_الفنانين #وقفو_تطبيل_و_تصفيق_عالفاضي #مسلسلات #افلام #سينما #فن #فنانين #سوريا #لبنان #مصر #دبي #الخليج #المغرب_العربي #الوطن_العربي #العالم #مشاهير_العرب