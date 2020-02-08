احتفال مفاجئ لـ نادين نجيم بعيد ميلادها في كواليس «2020» (فيديو)

احتفل فريق عمل مسلسل "2020"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الـ 36.وتمايلت نادين نجيم، برفقة قصي خولي على نغمات أغنية "لا بتفكر ولا بتحس"، والتي غنتها الفنانة شيرين عبد الوهاب كتتر لمسلسل "خمسة ونص"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.وتلقت نادين نسيب نجيم، العديد من تهاني متابعيها وجمهورها بمناسبة عيد ميلادها.الفنانة اللبنانية كانت قد تعرضت لبعض الانتقادات من قبل الفنانة باميلا الكيك، والتي قالت عنها إنها ملكة جمال ولكنها غير دارسة للفن، كما أنها تستغل.مسلسل "2020"، من بطولة نادين نسيب نجيم، والفنان السوري قصي خولي، وعدد من النجوم وهو من إنتاج شركة الصباح.