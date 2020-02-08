احتفال مفاجئ لـ نادين نجيم بعيد ميلادها في كواليس «2020» (فيديو)
السبت 08/فبراير/2020 - 06:22 م
سناء إسماعيلطباعة
احتفل فريق عمل مسلسل "2020"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الـ 36.
وتمايلت نادين نجيم، برفقة قصي خولي على نغمات أغنية "لا بتفكر ولا بتحس"، والتي غنتها الفنانة شيرين عبد الوهاب كتتر لمسلسل "خمسة ونص"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.
وتلقت نادين نسيب نجيم، العديد من تهاني متابعيها وجمهورها بمناسبة عيد ميلادها.
الفنانة اللبنانية كانت قد تعرضت لبعض الانتقادات من قبل الفنانة باميلا الكيك، والتي قالت عنها إنها ملكة جمال ولكنها غير دارسة للفن، كما أنها تستغل.
مسلسل "2020"، من بطولة نادين نسيب نجيم، والفنان السوري قصي خولي، وعدد من النجوم وهو من إنتاج شركة الصباح.
وتمايلت نادين نجيم، برفقة قصي خولي على نغمات أغنية "لا بتفكر ولا بتحس"، والتي غنتها الفنانة شيرين عبد الوهاب كتتر لمسلسل "خمسة ونص"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.
وتلقت نادين نسيب نجيم، العديد من تهاني متابعيها وجمهورها بمناسبة عيد ميلادها.
الفنانة اللبنانية كانت قد تعرضت لبعض الانتقادات من قبل الفنانة باميلا الكيك، والتي قالت عنها إنها ملكة جمال ولكنها غير دارسة للفن، كما أنها تستغل.
مسلسل "2020"، من بطولة نادين نسيب نجيم، والفنان السوري قصي خولي، وعدد من النجوم وهو من إنتاج شركة الصباح.
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كمية النفاق والتمثيل والكذب بهالفيديو فاقت الحد ، بربكن هاد مجوز وعندو زوجة يحترمها ؟؟؟ بالعقل احسبوها، وانتي نادين على الاقل احترمي اولادك ،هادول الفنانين يلي خربو المجتمع مين اعطاكن الحق تحضنو وتبوسو .خلو التمثيل ع جنب واحترمو الجمهور يلي فيه ناس محافظين ومحترمين . مو كل الناس بلا اخلاق وبلا تربية مثلكن يا فنانين @kosaikhaulii @nadine.nassib.njeim #الوسط_الفني_وكر_دعارة #الوسط_الفني_مزبلة #محتاجين_شرطة_أداب_لمراقبة_الفنانين #وقفو_تطبيل_و_تصفيق_عالفاضي #مسلسلات #افلام #سينما #فن #فنانين #سوريا #لبنان #مصر #دبي #الخليج #المغرب_العربي #الوطن_العربي #العالم #مشاهير_العرب