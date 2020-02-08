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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عبدالسلام الخضراوي يلتقى أهالي شبرا الخيمة في لقاء مفتوح

السبت 08/فبراير/2020 - 06:17 م
المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الخضراوي، عضو مجلس النواب
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استقبل المهندس عبدالسلام الخضراوي، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة ثان، ووكيل لجنة الطاقة والبيئة، عددًا كبيرًا من أهالى دائرة شرق شبرا الخيمة فى لقاء مفتوح، مساء أمس الجمعة، لعرض مشكلاتهم لإيجاد حلول لها سواء بالأحياء أو بالمحافظة أو الوزارات المختلفة.

وتضمنت الشكاوى العديد من المشكلات أبرزها "الصرف الصحي فى بعض المناطق، وتراكم القمامة، بخلاف بعض الطلبات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات"، والذى وعد بحلها فى القريب العاجل، وذلك فى إطار الدور الذى يقوم به النائب لخدمة أهالى دائرته بشكل دائم لحل مشكلات أهالى شبرا الخيمة.
ومن جانبه، أعرب النائب عبدالسلام الخضراوى عن سعادته باللقاء المفتوح الذى يجمعه بأهالي دائرته، مؤكدًا أنه اعتاد استقبالهم فى مكتبه أسبوعيًا لحل مشكلاتهم على قدر استطاعته، وأنه يشعر بسعادة شديدة عند إنهاء أزمة أى فرد منهم.

وأعلن "الخضراوى" عن استقباله لقضايا حل الخلاف بمقره الدائم بشرق شبرا الخيمة للصلح بين العائلات، حرصًا منه على إزالة الخلافات بين أهالي دائرته.

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