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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يتابع موقف «طريق الكباش» بالأقصر

السبت 08/فبراير/2020 - 12:54 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، تناولا خلاله آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش، استعرض خلاله محافظ الأقصر، الموقف التنفيذي للمشروع.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات في سبيل الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، كونه مشروعًا قوميًا سيربط معبدي الأقصر والكرنك، وسيكون بمثابة متحف مفتوح يبرز حضارة مصر التاريخية، اتساقًا مع جهود التنمية الشاملة على جميع الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها، وانعكاسًا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.

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