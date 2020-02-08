الزعنون يطالب العرب بزيادة دعمهم للشعب الفلسطيني

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، العرب بمضاعفة دعمهم المادي والسياسي والبرلماني للشعب الفلسطيني، تعزيزا لصموده على أرضه.ودعا الزعنون خلال الاجتماع الطارئ الـ30 للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وإيصال رسالة قوية للإدارة الأمريكية والاحتلال بالرفض العربي المطلق للخطة المطروحة، ومواجهة أية خطط أو مشاريع صفقات للمس بالحقوق الفلسطينية.وأكد الزعنون أن ما اقترحته خطة السلام الأمريكية لا يقتصر خطرها على فلسطين فحسب، بل يطال مصالح الأمة العربية جمعاء، متابعا "بات من الواجب علينا جمعيا اعلان رفضنا المطلق لها، ومواجهة كل من يحاول التعاطي معها أو الترويج لها، مناشدا البرلمانيين العرب شد أزر شعبنا الذي يمثل خط الدفاع الأول عن الأمة العربية في وجه مشاريع إقامة إسرائيل الكبرى".ودعا الزعنون البرلمانات العربية للعمل مع حكوماتها لتنفيذ شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، وتوفير الدعم المادي الكافي لتثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم، تنفيذا لقرارات القمم العربية، وقرارات الاتحاد البرلماني العربي.كما دعاهم لرفض ومحاصرة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال قبل انسحابه الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين حسب القرار 194، التزاما بقرارات القمم العربية المتتالية، ومبادرة السلام العربية.يذكر أن ممثلو 20 برلمانا عربيا بينهم 16 رئيس برلمان، يناقشون اليوم موقفهم من خطة السلام الأمريكية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أسبوعين.