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رئيس التحرير التنفيذي
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الصحة

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

السبت 08/فبراير/2020 - 02:43 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
إسلام جمال
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كشفت أخر الأبحاث أن ممارسة الجنس آمنة لمعظم مرضى القلب، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي.

وتعتبر الإصابة بأزمة قلبية أثناء ممارسة الجنس من المخاوف الشائعة لدى قطاع عريض من مرضى القلب، وذلك على الرغم من تضاؤل فرص حدوث هذا الأمر.

دراسة: ممارسة العلاقة الحميمة تعادل الصعود دورين من السلالم
وتشير الدراسات إلى أن الجهد البدني المبذول في ممارسة الجنس يكافئ الجهد المبذول في المشي السريع أو صعود دورين من السلالم، الأمر الذي لا يشكل خطر.

ونشرت مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب بحثًا يتناول العلاقة بين الجنس واحتمالية التعرض لأزمة قلبية، الأمر الذى يشغل بال الكثير من المرضي.

وقام مجموعة من العلماء بدراسة 536 حالة لرجال أصيبوا بأزمة قلبية، حيث قام العلماء تحديدًا بدراسة النشاط الجنسي لهؤلاء الرجال في العام الذي سبق إصابتهم بالأزمة القلبية، مع مراقبة تطور حالتهم الصحية لمدة 10 سنوات.

وتوصل العلماء من خلال هذه الدراسة إلى عدم وجود علاقة بين النشاط الجنسي والإصابة بالأزمات القلبية، حيث أشارت النتائج إلى أن أقل من 1% من الرجال قد مارسوا الجنس قبل أقل من ساعة من حدوث الأزمة القلبية، في حين وجد أن 80% من إجمالى الحالات لم يمارسوا الجنس من الأساس خلال الـ 24 ساعة السابقة لإصابتهم بالأزمة قلبية.

وخلال فترة المتابعة لهؤلاء المرضى التي امتدت لعشر سنوات، كان هناك 100 حدث متعلق بالقلب ومشاكله الصحية كالأزمات القلبية أو الوفاة الناتجة عن أزمة قلبية.

أوقات لا ينبغى ممارسة العلاقة لمرضى القلب
ووفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي، فهناك أوقات لاينبغى فيها على مريض القلب ممارسة الجنس، حيث ينبغي على الشخص الذى يعانى من أعراض قلبية كآلام الصدر أثناء الراحة أو النشاط البدني الطفيف، الانتظار حتى استقرار الحالة الصحية قبل ممارسة الجنس.

كما ينبغي عدم ممارسة الجنس؛ إلا بعد إستشارة طبيبك المعالج، حيث قد يوصي الطبيب بعدم الإفراط جنسيًا، أو تجنب ممارسة الجنس العنيف الذي قد يشكل خطرًا على صحة القلب.

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