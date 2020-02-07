آمنة نصير: الطلاق يكسر الأسرة وإحصائياته مخيفة

قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، وصاحبة مبادرة لوضع ضوابط مسبقة قبل الزواج، إنها مهمومة بقضايا المجتمع، ولديها خبرة علمية بحكم أنها أستاذ للفلسفة وخبرة عملية كونها أم لثلاث بنات.وأضافت خلال لقاء ببرنامج «الجمعة فى مصر» أن الطلاق يعتبر بمثابة كسر للأسرة ورغم كونه حلالًا شرعًا، إلا أنه بغيض جدًا، موضحة أن إحصائيات الطلاق أصبحت مخيفة، ومن هنا كان إطلاق مبادرتها لتوقيع الكشف الطبي والنفسي على الأزواج قبل الزواج.