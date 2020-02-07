سارة التونسي: خشيت تجسيد دور والدة ياسمين صبري في «حكايتي»

قالت الفنانة التونسية، سارة التونسي، ملكة جمال العرب، إن مصر استطاعت أن تجعل لهجتها مكتسحة العالم العربي، لافتة إلى أنها كانت تسعى لعمل ضخم يضم كافة فناني البلدان العربية بإنتاج مشترك، لنشر الثقافات العربية.وأضافت سارة التونسي، خلال لقائها ببرنامج "on set"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الجمعة، أن الفيلم السينمائي يختلف تماما عن المسلسلات، لافتة إلى أن كل منهما له مميزاته وأجوائه الخاصة.وأوضحت سارة التونسي، أن الأفلام السينمائية تعيش أكثر، كما أنها تشكل ذاكرة الجمهور تجاه الفنان، أما الدراما فهي وليدة اللحظة، إلا أنه يوجد أعمال درامية تعيش لعمر طويل، لكنها ليس كثيرة مقارنة بالأفلام، متابعة: "أحب الأفلام والمسلسلات".وأشارت سارة التونسي، إلى أن أكثر ما كان يقلقها ويثير مخاوفها في مسلسل "حكايتي"، والذي جسدت فيه دور والدة الفنانة ياسمين صبري، هو ألا تستطيع أن تُقنع الجمهور بالمرحلة العمرية التي تجسدها، وتابعت: "الحمد لله، الأعمال التي تخيفنا هي التي تنجح، وهذا الدور علمني الكثير، خاصة التحكم في مشاعري أمام الكاميرا".