تجمع عشرات المتظاهرين في محافظة النجف العراقية

توافد عشرات المتظاهرين العراقيين، عصر اليوم الجمعة، وسط محافظة النجف.وأفادت مصادر عراقية، في حديث لـ«السومرية نيوز»، بأن "عشرات المتظاهرين تجمعوا، عصر اليوم، تحت مجسرات ثورة العشرين، وسط محافظة النجف، لجعلها بديلة عن ساحة الصدرين".واستدركت أن "هنالك محاولات من المعتصمين للتوجه إلى ساحة الصدرين مشيًا على الأقدام".وشهدت المحافظة العراقية اشتباكات حادة، فضلًا عن هجمات وأعمال عنف من قبل قوات الأمن، والقبعات الزرقاء، أمس الأول الأربعاء، وأمس الخميس، ما أدى إلى مقتل 8 متظاهرين وعدد من الإصابات.وتشهد المدن العراقية، منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة النطاق، في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات الجنوب ضد النفوذ الإيراني، ولمكافحة الفساد، وتغيير النظام في العراق، وإجراء انتخابات عراقية مبكرة.