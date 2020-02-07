العثور على رضيعة ملقاة فى الشارع بالبحيرة

عثر أهالي قرية تابعة لمركز أبوالمطامير، بمحافظة البحيرة، على رضيعة عمرها لا يتعدى أسبوعا ملقاة في الشارع، وتم نقلها لحضانة المستشفى العام بالمركز، ويجري التعرف على هويتها.كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، عن تلقي بلاغ يفيد بعثور أحد الأهالي، ويدعى "أسعد رزق الله سعد"، على طفلة لم يتعد عمرها أسبوعا، وانتقل ضباط المباحث والإسعاف لمكان البلاغ، وتبين العثور على طفلة بكامل ملابسها وملفوفة في قطعة قماش كبيرة في الشارع بالقرية المشار إليها.تم نقل الطفلة بسيارة إسعاف لحضانة مستشفى أبوالمطامير العام، وتم إخطار النيابة العام، ويجري تحديد هويتها ومعرفة أهلها، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.