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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسمة وهبة عن عودة الصيادين: مكانة المصريين تتغير أمام العالم

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:34 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
أحلام عبدالرحمن
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علقت الإعلامية بسمة وهبة، على عودة الصيادين المصرين المحتجزين من اليمن، قائلة إن موضوع الصيادين لم يكن قضية رأي عام، ولا الأمر يخص عائلات كبيرة دفعت الدولة تتحرك، وإنما السبب الوحيد لتحرك الدولة أنهم "مصريون".

وأضافت بسمة، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e":"نحن أمام تغيير في مكانة المصريين أمام العالم، دولتنا حريصة على احترام مواطنيها، وهذا نتيجته احترام المصريين من دول العالم كلها".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الأجهزة المختصة بالتدخل لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا باليمن، وتم إنهاء الموقف وتأمين عودتهم على طائرة خاصة، واستقبلتهم وزيرة الهجرة وشؤون العاملين بالخارج الدكتورة نبيلة مكرم، مساء الثلاثاء الماضي.

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج، وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".


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