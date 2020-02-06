مستشفى بهية: نسبة شفاء سرطان الثدي في مراحله الأولى 98%

أوضح المهندس ماجد حمدي نائب رئيس مستشفى بهية، مدى اهتمامهم بصحة المرأة خاصة من الإصابة بسرطان الثدي، مشيرًا إلى أنهم يقومون بتوعية سيدات مصر بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.وأضاف نائب رئيس مستشفى بهية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، مساء الخميس، أن المستشفى استقبلت 120 ألف سيدة خلال 5 سنوات، وأن 112 ألف حالة سليمة وغير مصابة بسرطان الثدي و8 آلاف حالة يتلقون العلاج.وأوضح نائب رئيس مستشفى بهية، أنهم يستقبلون نحو 700 حالة يوميًا، لافتًا إلى أن نسبة الشفاء من سرطان الثدي في مراحله الأولى تتجاوز 98%، متابعًا: "إذا تم اكتشاف السرطان في المراحل الأولى، سيكون الشفاء منه مثل دور البرد".