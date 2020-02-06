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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنافذ يسترد 2 ونصف مليون جنيه من مهربين

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:37 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدى
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نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، من ضبط عدة قضايا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واسترداد مبلغ 2 ونصف مليون جنيه من مهربين.

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 7 قضايا تهريب، أبرزها ملابس أجنبية الصنع، وأقمشة، ومستحضرات تجميل، ومنشطات، وبلغ إجمالى القيمة والتعويض أكثر من 2.5 مليون جنيه.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 20 قضية، أبرزها مزاولة مهنة دون تصريح، وعدم حمل تحقيق شخصية، ودخول دائرة جمركية دون تصريح، وانتهاء فترة التصريح، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1024 مخالفة مرورية متنوعة.

أما فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط 332 قرصًا دوائيًا مخدرًا متنوعًا، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 236 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 6 قضايا متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار إحالتهم إلى النيابات المختصة التي تتولى التحقيق معهم وإصدار قراراتها بحقهم، وتجرى مواصلة الحملات الأمنية، على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة عليها.

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