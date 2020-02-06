رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يوافق على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:46 ص
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
طباعة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2019، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020 الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018، 30 أكتوبر 2018.

وتبلغ المخصصات التأشيرية لمصر بموجب إطار الدعم الموحد للفترة 2017 - 2020، من 432 مليون يورو إلى 528 مليون يورو، وتشمل قطاعات الدعم خلال هذه الفترة التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، والتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والحوكمة.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته التي عقدها في 15 أبريل 2019.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة النجم العالمى كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة 13 زائرة صحية إثر انقلاب سيارة بأطفيح

منذ حوالي 19 ساعة

تحطم طائرة في تركيا.. خرجت عن مسارها وانشطرت لنصفين

منذ حوالي 16 ساعة

ترحيب نسائى بتصديق السيسى على قانون حبس الممتنعين عن دفع النفقة

الصور

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

الأكثر قراءة

رتل عسكرى تركى يدخل سوريا بغطاء إسرائيلى

تفحم 4 أشخاص في حريق شقة بالجيزة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

5 عادات خاطئة داخل المطبخ تضر بصحتك

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

ناهد السيد تكتب: دعوة وزيرة الثقافة في عيد الحب.. تجنبوا الصين وتهادوا بالمنتج المصري بساقية بيفرلي

«الشخصية الفصامية» كتاب جديد للدكتور نور الرمادي

عبدالدايم: مهرجان قنا للموسيقى شريان جديد للقوة الناعمة

إبراهيم عبدالعزيز يناشد «الثقافة»: أنقذوا نادي القصة