سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

سجل سعر الدولار، استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري.وسجل السعر بالبنك الأهلي المصري 15.74 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك مصر 15.74 جنيه للشراء، 15.85 جنيه، وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك العربي الإفريقي الدولي 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.