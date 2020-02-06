رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة جديدة: 564 متوفيًا و28060 مصابا بـ«كورونا» في الصين

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
طباعة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 564 وفاة و28060 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا) المستجد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بتسجيل 3694 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد و73 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء، بواقع 70 حالة وفاة في مقاطعة (هوبي) ووفاة واحدة في كل من (تيانجين) و(هيلونج جيانج) و(قويتشو).

وأضافت اللجنة أن 5328 حالة جديدة مشتبها بها سجلت أمس، وأن 3859 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، وقد خرج 1153 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.. مشيرة إلى أنه تم تعقب 282813 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 21365 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية أمس.

وسجلت منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة 21 حالة إصابة مؤكدة مع حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة و11 حالة إصابة في تايوان.

وأنشأت مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) 132 موقعا للحجر الصحي، لتوفير أكثر من 12500 سرير للتعامل مع العدد المتزايد من المرضى الذين تأكدت إصابتهم أو يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

منذ حوالي 16 ساعة

فى أول تعليق.. ماذا قالت بيلوسي عن واقعة تمزيق خطاب ترامب؟

منذ حوالي 14 ساعة

«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة

منذ يوم

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

الصور

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

وفاة النجم العالمى كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من الزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

5 عادات خاطئة داخل المطبخ تضر بصحتك

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

إبراهيم عبدالعزيز يناشد «الثقافة»: أنقذوا نادي القصة

«مريم وإسلام».. قصة حب تُكلل غدًا بالزواج

اختيار صلاح السعدنى شخصية مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

معرضين للفنانين باهر أبوبكر وأحمد عسل بمركز محمود مختار.. غدًا