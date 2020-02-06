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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

5 عادات خاطئة داخل المطبخ تضر بصحتك

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:53 ص
جريدة الدستور
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الطهي من أكثر الأمور الحساسة التي تفرض تجنب ارتكاب أخطاء، لتفادي أي آثار سلبية محتملة على صحة الأسرة.

وهناك مجموعة من الأخطاء التي على ربة المنزل تجنبها للحفاظ على أسرتها، والتي جاءت، بحسب ما ورد في موقع "إم إس إن" الإلكتروني، على النحو التالي:

غسل اللحوم النيئة

تجنبي غسل اللحوم النيئة قبل طهيها، وذلك لتفادي انتشار الجراثيم والبكتريا الضارة في الحوض وعلى أسطح المطبخ الأخرى.

استخدام طبق اللحوم النيئة

احرصي على عدم وضع أية أطعمة أو لحوم مطبوخة داخل أطباق تم استخدامها للحوم النيئة؛ لتجنب انتقال الجراثيم العالقة في هذه الأطباق إلى الطعام المطهى.

تبريد الطعام خارج الثلاجة

لا تتركي الطعام خارج الثلاجة أكثر من ساعة أو ساعتين، إذا كانت درجة الحرارة أكثر من (90 فهرنهايت 23 مئوية)، فالجراثيم المسببة للأمراض يمكن أن تنمو بسرعة عندما تترك الأطعمة القابلة للتلف في منطقة الخطر (40-140 فهرنهايت 4.4–60 درجة مئوية).

تناول العجين

حاولي عدم تناول العجين الذي يحتوي على الدقيق والبيض غير المطبوخ، لأن البيض النيء يحتوي على جراثيم ضارة مثل السالامونيلا، إضافة إلى أن العجين النيء الذي لا يوجد فيه بيض قد يحوي على جرثومة (إيشيريشيا كولي) التي تضر بالصحة.

تذوق الطعام

من الضروري عدم تذوق الطعام لاختبار صلاحيته، لأن حاسة الذوق قد لا تكتشف فساد الطعام، وبالتالي تتسبب الجراثيم الموجودة في الطعام الفاسد بالتسمم الغذائي.

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