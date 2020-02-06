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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول تعليق لـ«ترامب» بعد نجاته من العزل

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:24 ص
جريدة الدستور
محمد عمر
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رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل ساخر، على الداعين للإطاحة به، وذلك بعد نجاته رسميًا من العزل من منصبه في تصويت مجلس الشيوخ.

ونشر «ترامب»، منذ قليل، مقطع فيديو ساخر عبر حسابه على موقع «تويتر» يظهر فيه أرقام سنوات من بينها 2024 وذلك في إشارة إلى بقائه لولاية ثانية تمتد من 2020 إلى 2024.

كما ظهرت سنوات أخرى مثل 2028، و2032، و2036، ومكتوب بجوار هذه السنوات كلمة «ترامب» في إشارة إلى أنه مستمر، وصولا إلى عام 4000، وأخيرا كتب: «ترامب للأبد».

ونجا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العزل رسميًا، مساء الأربعاء، بعد رفض مجلس الشيوخ إدانته بعرقلة عمل الكونجرس، عقب رفض إدانته في تهمة إساءة استغلال السلطة.

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