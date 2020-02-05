الشيوخ يبرئ ترامب من تهمة سوء استغلال السلطة

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من تهمة سوء استغلال السلطة الموجهة إليه من قبل مجلس النواب.وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، جلسته للتصويت النهائي على قضية عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمتي عرقلة عمل الكونجرس وإساءة استغلال السلطة.ووافق مجلس النواب في وقت سابق بالأغلبية على عزل الرئيس ترامب من منصبه حيث يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، فيما أكدت تقارير أمريكية أن مجلس الشيوخ لن يصوت على عزل ترامب حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ الذي يتطلب موافقته.