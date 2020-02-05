باحثون: البطريق يستخدم لغة تشبه كلام الإنسان

أكد مجموعة من الباحثين الإيطاليين، أن البطريق الأفريقي يتواصل مثل البشر، ويستخدم خطابات مشتركة كما يفعل الإنسان.وقال الباحثون إن جميع اللغات المستخدمة التي يتحدث بها البشر تميل إلى الاختصار، وما تقوم به مجموعات البطاريق، حيث تصدر أصوات تميل إلى الاختصار، لكن تقوم بإيصال نفس المعنى.وسجل الباحثون 590 نغمة للبطريق، تعرف باسم «أغاني النشوة» غنتها طيور البطريق الأفريقية المتواجدة في الحدائق الإيطالية أثناء موسم التزاوج، وفقًا لما أوردته قناة «CNN» الأمريكية.وتشير الدراسة إلى أن البطاريق تستخدم المقاطع المتاحة لها للتحدث بأقل ما في وسعها، من خلال الاحتفاظ بالأقصر منها للنداءات الأكثر شيوعًا.