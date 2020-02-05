بسمة توضح حقيقة وجود مشاهد جريئة في فيلم «رأس السنة»

كشفت الفنانة بسمة، تفاصيل دورها في فيلم "رأس السنة"، والمعروض مؤخرًا في دور السينما، مؤكدة أنها تؤدي دور "رانيا" وهي سيدة يدور حولها الكثير من الكلام.وردت خلال لقائها في برنامج mbc Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول مواجهتها لأزمة مع نقابة المهن التمثيلية، بسبب مشاهدها الجريئة مع الفنان الأردني إياد نصار، مؤكدة أن مروج هذه الأخبار لم يشاهد الفيلم، معلقة: "قرر يفتي من عنده".ومن جهته أكد المنتج محمد حفظي، أن الرقابة لم تحذف أي مشهد من الفيلم، وأن الضجة التي أثيرت حوله مبالغ فيها وأنه لم يكن هناك داعي لكل ما أثير.فيلم "رأس السنة" بطولة إياد نصار وبسمة وشيرين رضا وأحمد مالك وإخراج صقر.وتدور أحداثه في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، تجمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس السنة عام 2009، ومع مرور الوقت تصبح علاقات الأبطال أكثر تشابكًا وتعقيدًا.