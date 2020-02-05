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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نفاد تذاكر حفل عيد الحب لـ أنغام فى الأوبرا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:41 م
أنغام
أنغام
حسن أمين
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نفدت جميع تذاكر حفل المطربة أنغام، المقرر إقامته يوم 12 فبراير الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة يوم عيد الحب العالمي.

وطرحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تذاكر الحفل على ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 1500 جنيه، والثانية بـ1200 جنيه، والثالثة بـ500 جنيه.

ويقام الحفل تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، برفقة الأوركسترا والتي يتخطى عددها 100 عازف، وهم من أقوى العازفين في مصر والوطن العربي، كما يستعين المايسترو هاني فرحات ببعض العازفين الأجانب.
نفاد تذاكر حفل عيد الحب لـ أنغام فى الأوبرا
نفاد تذاكر حفل عيد الحب لـ أنغام فى الأوبرا

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