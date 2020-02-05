رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تجدد مطالبتها لـ إيران بإرسال الصناديق السوداء

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:55 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
منار أحمد
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية الكندية، نتائج المحادثات الهاتفية بين ممثلي أوكرانيا وأفغانستان والسويد والمملكة المتحدة، وطالبت إيران بمراعاة المعايير الدولية وتسليم الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها لفك تشفيرها.

كما أشارت الخارجية الكندية في بيان لها، إلى أن "جميع الدول قلقة من فشل إيران لتأجيلها إرسال الصناديق السوداء، ويتطلب الملحق 13 من اتفاقية الطيران المدني حدوث ذلك دون تأخير".

وقال البيان "يجب على إيران إطلاق الصناديق السوداء فورًا كدليل على استمرار الرغبة في الحصول على وصف كامل وشفاف لهذا الحدث".

وكانت إيران عرضت تعويض مبلغ مادي قدره 80 ألف دولار كتعويض لعائلات الأوكرانيين المتوفين.

واتفق المشاركون في المباحثات على أنه من الضروري مواصلة الضغط على طهران "لتأمين إرسال الصندوقين وتحقيق المساءلة والعدالة لضحايا الرحلة الأوكرانية".

علاوة على ذلك، يلتزم جميع المشاركين بإيجاد أرضية مشتركة حول الخيارات القانونية للمفاوضات مع إيران فيما يتعلق بمسؤوليتها من أجل تحقيق العدالة، بما في ذلك التعويض المتساوي لعائلات ضحايا الرحلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

غدا.. وزير الاتصالات يفتتح مشروعات تكنولوجية في الدقهلية

منذ يوم

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

منذ حوالي 15 ساعة

«فتنة داخل الإرهابية».. أسر سجناء الإخوان يطالبون بالتصالح مع الدولة

منذ يوم

وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب «تانية ثانوي»: ادخلوا الموقع

الصور

image description

صور جنازة نادية لطفي

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

نجم الساعة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

الصحة

حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف حماية 45 مليون طفل

«تصلب الشرايين» يهدد النساء خلال مرحلة اليأس.. لسببين

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

منوعات

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

مفردات الحارة.. «شغل على ميا بيضا» بين المهارة والنصب

الأحد.. مناقشة «أسرار محمد علي» بمكتبة مصر الجديدة

خيري حسن يكتب: نادية لطفي ويحيى الطاهر عبدالله.. من «باب الأسانسير» إلى «باب الله»

محمد رفيع: القصة القصيرة هي رسائلنا إلى الله