كندا تجدد مطالبتها لـ إيران بإرسال الصناديق السوداء

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، نتائج المحادثات الهاتفية بين ممثلي أوكرانيا وأفغانستان والسويد والمملكة المتحدة، وطالبت إيران بمراعاة المعايير الدولية وتسليم الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها لفك تشفيرها.كما أشارت الخارجية الكندية في بيان لها، إلى أن "جميع الدول قلقة من فشل إيران لتأجيلها إرسال الصناديق السوداء، ويتطلب الملحق 13 من اتفاقية الطيران المدني حدوث ذلك دون تأخير".وقال البيان "يجب على إيران إطلاق الصناديق السوداء فورًا كدليل على استمرار الرغبة في الحصول على وصف كامل وشفاف لهذا الحدث".وكانت إيران عرضت تعويض مبلغ مادي قدره 80 ألف دولار كتعويض لعائلات الأوكرانيين المتوفين.واتفق المشاركون في المباحثات على أنه من الضروري مواصلة الضغط على طهران "لتأمين إرسال الصندوقين وتحقيق المساءلة والعدالة لضحايا الرحلة الأوكرانية".علاوة على ذلك، يلتزم جميع المشاركين بإيجاد أرضية مشتركة حول الخيارات القانونية للمفاوضات مع إيران فيما يتعلق بمسؤوليتها من أجل تحقيق العدالة، بما في ذلك التعويض المتساوي لعائلات ضحايا الرحلة.